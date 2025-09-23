На портале «Молодая Арктика» открыт приём заявок на участие в конкурсе на специальные стипендии губернатора Мурманской областиВ Мурманской области стартовал осенний этап «Монетной недели»
Мурманский арктический университет установил рекорд по количеству поданных заявлений — в два раза больше по сравнению с прошлым годом

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил результаты приемной кампании 2025 года в Мурманском арктическом университете. В этом году университет установил рекорд по количеству поданных заявлений — в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

«Напомню, что в этом году рекорд по количеству заявлений, которые поданы в университет: их в два раза больше, чем в прошлом. Это очень хороший показатель. Приёмная кампания в МАУ показала впечатляющие результаты: средний конкурс составил 7 человек на место. Особенно важно, что 80% образовательных программ вуза входят в топ-20 высокооплачиваемых и востребованных направлений для работы в Арктике. Это именно те направления, которые мы с вами вместе с промышленностью, вместе с экономическим блоком, с местными компаниями, с предприятиями прорабатывали», — отметил Андрей Чибис.

Всего на бюджетные места было зачислено 1526 студентов. Глава региона рассказал, что наиболее популярными направлениями стали «Информатика и вычислительная техника», «Педагогическое образование», «Лечебное дело» и «Нефтегазовое дело».

Также Андрей Чибис отметил, что география поступающих значительно расширилась: помимо абитуриентов из Мурманской области, в университет поступили порядка 300 человек из 61 региона России и зарубежья. Наибольший рост продемонстрировали Санкт-Петербург (49 человек, почти в 4 раза больше), Карелия (25 человек против одного в прошлом году) и Москва (17 студентов). Традиционно представлены Донецкая и Луганская Народные Республики, а также впервые поступил студент из Херсонской области. Международное присутствие также усилилось: кроме ежегодного потока из Индии, в этом году приняты студенты из Египта, Турции, Китая и Мьянмы.

«Мы активно развиваем университетскую инфраструктуру: к началу учебного года обновлены 30 объектов. Кроме того, мы приступили к созданию кампуса мирового уровня. Напомню, что эту инициативу поддержал наш президент Владимир Владимирович Путин. Уже построен первый объект — береговой учебно-тренировочный центр для подготовки морских специалистов», — сказал Андрей Чибис.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, комментируя итоги совещания, подчеркнул, что Мурманский арктический университет – ведущий вуз региона, который год от года становится все более престижным среди молодёжи:

– Отрадно, что в этом году бюджетные места первого курса заняты на сто процентов. Причём учиться в Мурманскую область приехали представители 61 региона страны, в том числе, Москвы, Карелии и Санкт-Петербурга. Считаю, что немалую роль играют региональные меры поддержки студентов. Стипендии губернатора, премии, гранты за высокие достижения в учебе привлекают все больше ребят. И мы рассчитываем, что по окончанию обучения эти студенты останутся жить и работать на Севере. Сегодня перед вузом стоят очень серьёзные задачи по модернизации образовательного пространства и созданию кампуса мирового уровня. Общими усилиями делается все, чтобы наш университет стал ведущим вузом в Арктике.

Подробные результаты приёмной кампании представила и.о. ректора Мурманского арктического университета Мария Князева. Университет продолжает укреплять свои позиции как ведущий образовательный центр Арктической зоны Российской Федерации.

