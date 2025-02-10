Мурманский арктический университет в этом году впервые стал частью всероссийской научно-образовательной программы «Плавучий университет»

«Зимняя школа» проекта работала с 1 по 6 февраля 2025 года. Это крупнейшее сетевое научно-образовательное мероприятие для студентов, аспирантов и школьников в области наук о Земле состоялось одновременно в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Мурманске, Архангельске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Владивостоке, а также в посёлке Листвянка Иркутской области.

В рамках программы «Зимней школы» в стенах МАУ совместно с партнёрами из рабочей группы «Морские берега» РАН, мурманским отделением Русского географического общества, «ПИНРО» им. Н. М. Книповича, ММБИ РАН были проведены лекции, семинары, интенсивы, лабораторные практикумы по четырём направлениям морских исследований: трек для школьников «Микроскопия в биологических исследованиях» (руководитель – Александра Абрашкина, ассистент кафедры биологии и биоресурсов), трек «Морская биология Арктики» (руководитель – Пётр Кравец, заведующий кафедрой биологии и биоресурсов), трек «Морское пространственное планирование как инструмент устойчивого развития берегов арктических морей» (руководитель – Георгий Гогоберидзе, главный научный сотрудник МИАЦ МАУ) и трек «Химический анализ природных вод и состава гидробионтов» (руководитель – Мария Меньшакова, заведующая НИЛ «Мониторинг и сохранение природных экосистем Арктики»). Для проведения подобных исследований в Мурманском арктическом университете в январе 2025 года при поддержке губернатора Андрея Чибиса открыли новую научно-исследовательскую лаборатория «Химия и технология морских биоресурсов».

Всего на площадку МАУ было подано 382 заявки. Руководители отобрали 95 из них. В итоге для обучения в «Зимней школе в Мурманске собрались 67 юных учёных, из которых 57 – студенты ведущих университетов страны и 10 – обучающиеся МАУ. Очное участие в Зимней школе» является допуском к конкурсному отбору в научные экспедиции Плавучего университета полевого сезона 2025 года.

«Зимняя школа» – это первый этап годового цикла мероприятий программы «Плавучий университет», которая распространяет знания об океане и профессионально ориентирует талантливую молодёжь. Мероприятие позволяет познакомиться с актуальными аспектами морских исследований, чтобы помочь определиться с направлением будущей научной работы. Стажировка в морской экспедиции или на суше в лаборатории помогают студентам войти в профессию, аспирантам и молодым учёным – расширить сеть профессиональных контактов, найти новые идеи для исследований, выбрать научного руководителя для своей дальнейшей работы.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, «Летняя школа» будет работать летом и в начале осени 2025 года на четырёх научно-исследовательских судах. В частности, из Мурманска отправится научно-исследовательское судно «Академик Борис Петров» – с 1 августа по 14 сентября оно доставит учёных в Карское море для изучения течений северных морей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/