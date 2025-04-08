Мурманский арктический университет вошёл в пилотный проект «Производственная аспирантура». Обучение начнётся в 2025 году

На оперативном совещании 7 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил об итогах первого заседания рабочей группы по запуску пилотного проекта «Производственная аспирантура», которое состоялось под руководством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Так, Мурманский арктический университет (МАУ) вошёл в число девяти региональных вузов, отобранных для участия в федеральной программе.

«Основой программы станет сетевое взаимодействие вузов и предприятий: темы диссертаций аспирантов будут связаны с прикладными задачами промышленности, а практическая подготовка займёт не менее 30% времени. Выпускники представят инженерно-технические решения, готовые к внедрению на производстве», – сказал глава региона, подчеркнув, что также продолжается работа по созданию кампуса мирового уровня на базе МАУ.

«Производственная аспирантура» отличается двойным руководством: научных кураторов назначат как от университета, так и от предприятия. МАУ, как участник проекта, будет взаимодействовать с ООО «РТ-Капитал» и АО «Ремвооружение».

Губернатор отметил, что участие в федеральной инициативе создаёт дополнительные возможности для подготовки квалифицированных специалистов, способных предлагать и внедрять решения, направленные на повышение эффективности производственных процессов. Уже в этом году первые аспиранты приступят к обучению по востребованным инженерным направлениям, им будет оказана необходимая методическая и организационная поддержка.