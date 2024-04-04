Мурманский арктический университет вошёл в программу «Приоритет – 2030» в составе кандидатов

Комиссия Минобрнауки России совместно с подкомиссиями по творческим вузам и Дальнему Востоку подвела итоги отбора кандидатов в государственную программу «Приоритет – 2030». Из 67 участников, претендующих на получение статуса кандидата, отобраны 24 вуза из 20 регионов страны, в том числе Мурманский арктический университет.

«Рад, что у нас получилось добиться важного решения по корректировке программы, чтобы принять участие в конкурсном отборе и победить. Работаем дальше!», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Получение дополнительной федеральной поддержки для реализации важных инфраструктурных проектов стали возможными благодаря пересмотру критериев кандидатов на участие в программе. Губернатор Андрей Чибис выступил на рабочей группе Госсовета по развитию Арктики с инициативой по формированию отдельных треков для вузов арктической зоны в части возможности их участия в программе «Приоритет – 2030» и конкурсном отборе на строительство кампусов мирового уровня. Предложения были поддержаны вице-премьером Дмитрием Чернышенко, а также главой Минобрнауки Валерием Фальковым. Это значит, что появились дополнительные деньги на ремонт зданий университетов и студенческих городков, закупку нового учебного оборудования и финансирование современных учебных программ.

«Одно из главных условий участия вузов в «Приоритете – 2030» – налаженная работа с индустриальными партнёрами и участие региона. О включенности бизнеса и региональной власти в реализацию программ развития отобранных вузов-кандидатов говорят цифры. 24 университета для целей своего развития привлекли в качестве софинансирования более 3,8 млрд рублей, из которых 2,2 млрд со стороны бизнеса», – сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Чтобы попасть в программу, вуз должен соответствовать ряду критериев, но главное — представить убедительную программу развития. Основой для заявки стал проект Программы развития университета на период с 2023 по 2032 годы. Ключевыми в программе являются стратегические проекты, благодаря реализации которых Мурманский арктический университет укрепится в позиции драйвера социально-экономического развития арктических территорий: «Морские технологии в Арктике», «Инновационные технологии в горном деле и переработке полезных ископаемых» и «Арктические биоресурсы и биотехнологии».

«Участники и кандидаты на участие в «Приоритете – 2030» – лидеры системы высшего образования страны. На сегодняшний день в программе из порядка 700 российских вузов без учёта филиалов участвуют чуть больше 100. И это, безусловно, большая честь и ответственность для Мурманского арктического университета. По инициативе и всесторонней поддержке губернатора Андрея Чибиса МАУ уже сделал несколько принципиально важных шагов на пути к тому, чтобы выйти на один уровень с ведущими учреждениями страны. Сопровождение трансформации вуза Минобрнаукой России позволит реализовать её быстрее, усилив конкурентные преимущества университета. Это точно привлечёт в Мурманск ещё большее число абитуриентов и молодых исследователей», – отметила вице-губернатор Елена Дягилева.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, включение в перечень кандидатов программы «Приоритет – 2030» позволит Мурманскому арктическому университету стать более узнаваемым среди молодых и талантливых людей, которые проживают в разных городах страны. Внедрение новых программ, предусмотренных программой развития, даст им большое число возможностей для получения качественного и востребованного образования, а также реализации научного потенциала.

Трансформация базовых процессов Мурманского арктического университета – научных и образовательных – позволит увеличить численность студентов. В части трансформации научной деятельности также запланирована реализация исследовательских программ, ориентированных на глобальную арктическую повестку и востребованных среди индустриальных и академических партнёров, реальных участников экономики АЗРФ. В разрезе образовательного процесса акцент будет сделан на создании модели программы, которая позволяет формировать у студентов исследовательские компетенции, основанные на представлении об уровнях процесса.

Фото: https://gov-murman.ru