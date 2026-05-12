Мурманский арктический университет выиграл двухлетний всероссийский грант на молодёжные проекты

Мурманской арктический университет стал победителем Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди вузов в 2026 году. Университет получит почти 10 миллионов рублей на реализацию восьми студенческих инициатив в 2026–2027 годах. Они охватывают ключевые направления: от спорта и здорового образа жизни до адаптации первокурсников, профилактики деструктивного поведения и продвижения инклюзивных решений для Севера.

«Победа во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов — это не случайный успех, а закономерный итог системной работы нашего университета. Сегодня мы создаём новую инфраструктуру — современный студенческий кампус в рамка национального проекта «Молодёжь и дети». Но это не просто строительство, а неотъемлемая часть системной трансформации деятельности МАУ. Мы уже сейчас формируем необходимые компетенции, растим пул активных, заинтересованных студентов, которые выигрывают гранты и доказывают: наш университет — это кузница не только кадров, но и смыслов для всей Арктики. За каждым из восьми проектов — труд преподавателей, наставников и энергия ребят. Важно, чтобы уже сейчас деятельность и активность студентов, курсантов, ученых и преподавателей университета набирали обороты, чтобы к моменту создания инфраструктуры она была максимально востребована. Именно это обеспечит успешность проекту кампуса», — отметила и.о. ректора МАУ Мария Князева.

В 2026 году студентов ждёт насыщенная программа. Летняя Арктическая студенческая ОЛИМПИада от клуба «ОЛИМПИЯ» воссоздаст олимпийское движение на университетском уровне — с волонтёрским корпусом, деревней и эстафетой. Фестиваль «ПРО моду: старт» объединит молодых дизайнеров из Мурманска, Архангельска, Петрозаводска, Салехарда и Якутска для изучения ремесленных техник Арктики. А «Термос 2026» поможет первокурсникам мягко войти в университетскую жизнь через командные проекты и мастер-классы. Отдельным блоком пройдёт «Арктический плацдарм — 2026» — программа по созданию среды неприятия радикальных идеологий, где студенты разработают IT-решения и инструменты межкультурной коммуникации.

На следующий год МАУ готовит зимнюю олимпиаду с состязаниями по северным видам спорта, а также фестиваль «Термос 2027» для новых первокурсников. Кроме того, стартует проект «Инсайт-СТУДиЯ «Включай Арктику!», в рамках которого студенты будут генерировать инклюзивные решения для людей с ограниченными возможностями здоровья — от цифровых сервисов до технических и социальных инноваций. Также продолжит свою работу фестиваль «ПРО моду: старт», который завершится масштабным модным перформансом.

«Выигранный грант — это не приз за удачу, это ресурс для амбиций наших студентов. Проходя через воронку конкурсных испытаний, студент учится главному: упаковывать свой талант в форму, понятную миру. Ценность победы — в том мощнейшем рывке, который она даёт профессиональному и личностному «Я». Я всегда говорю ребятам: «Не бойтесь проиграть, бойтесь не попробовать — за вашими идеями будущее университета», — поделилась проректор по молодёжной политике МАУ Любовь Лычкина.

