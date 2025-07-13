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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.25 16:00

Мурманский арктический университет выпустил первых медиков

12 июля состоялась торжественная церемония вручения дипломов 24 врачам-лечебникам. С напутственным словом к заполярным выпускникам обратился заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

«Я искренне верю, что каждый из вас станет хорошим специалистом, опытным медиком, чья работа спасет многие жизни, вернет здоровье тысячам северян. Благодаря поддержке правительства Мурманской области и губернаторскому плану «На Севере – жить!» в регионе действуют более 20 мер соцподдержки медицинских работников. Среди них: выплата единовременного пособия при устройстве на работу впервые после окончания образовательной организации, ежемесячной надбавки к должностному окладу в течение первых трех лет работы после окончания вуза. Получение сертификата на строительство дома, приобретение жилья в рамках программы «Свой дом в Арктике». Для врачей, принимаемых на квотируемые рабочие места, предусмотрена компенсационная выплата от 1 до 3 млн рублей. Ждём вас в дружные ряды медиков Кольского Заполярья», – сказал Сергей Чуксеев.

Сергей Чуксеев также отметил, что в регионе работает кадровый центр Министерства здравоохранения, где оказывают консультативную помощь по вопросам трудоустройства по специальности, получения мер социальной поддержки, служебного жилья, о возможности заключения договора о целевом обучении в ординатуре с последующим трудоустройством в медицинские учреждения Мурманска и Мурманской области.

После вручения дипломов впервые в стенах МАУ прозвучала клятва врача Российской Федерации от выпускников-медиков. Больше половины из них готовятся к поступлению в ординатуру. В Мурманске такая возможность появится в 2026 году на базе Медико-биологического института МАУ.

«Сегодня важный день не только для выпускников, но и для нас. Мы смогли достойно завершить полный цикл образовательного процесса по направлению «Лечебное дело». И всё это состоялось благодаря беспрецедентной поддержке правительства Мурманской области, которое с 2022-го по 2025 год направило более 120 млн рублей на создание материально-технической базы для обучения врачей. С гордостью несите звание выпускника Мурманского арктического университета. Вы прошли долгий шестилетний путь. Но самое главное – впереди. Желаю, чтобы вы смогли реализовать себя, стать профессионалами с большой буквы», – отметила и.о. ректора МАУ Мария Князева.

Далее выпускникам необходимо будет пройти аккредитацию в новом Аккредитационно-симуляционном центре МАУ, который на этой неделе открыл губернатор Андрей Чибис. Напомним, это первый и единственный центр подобного уровня на территории региона, созданный для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации выпускников медицинских специальностей. В перспективе он станет площадкой для повышения квалификации практикующих врачей.

 

 

Фото (Сергей ЗЕНКИН): https://gov-murman.ru/info/news/550275/#&gid=1&pid=1

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