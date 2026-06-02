Мурманский арктический университет запускает программу по спутниковым технологиям и Big Data для Северного морского пути

Губернатор Андрей Чибис вчера на оперативном совещании, продолжая тему обновления образовательной среды и партнерства с крупнейшими корпорациями, заявил о том, что Мурманский арктический университет стал победителем федерального грантового отбора «Кадры для космоса».

«На средства гранта вуз запускает программу повышения квалификации. Она будет готовить специалистов по работе со спутниковыми технологиями, навигацией и Big Data в экстремальных условиях Крайнего Севера. Обучение стартует во второй половине 2026 года», — сообщил Андрей Чибис.

Слушателей научат анализировать ледовую обстановку по снимкам с орбиты, защищать сигналы ГЛОНАСС в полярных широтах и на практике работать с конструкторами малых космических аппаратов. Такие навыки сегодня критически важны для развития Северного морского пути, логистики и связи в высоких широтах. Программа повышения квалификации рассчитана на студентов вузов и колледжей, ученых и профильных специалистов предприятий.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, космическое направление в вузе развивается комплексно. Параллельно с реализацией этого гранта, в рамках другой программы до конца текущего года на базе МАУ также создается профильный Научно-исследовательский центр компетенций ГК «Роскосмос».