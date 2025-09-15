Мурманский арктический университет завершил приём заявок в образовательный проект «Яндекс Лицей»

На площадке Мурманского арктического университета завершился приём заявок в «Яндекс Лицей» – бесплатный образовательный проект для школьников и студентов колледжей от 13 до 20 лет.

Основной курс программы – это двухлетнее очное обучение: в первый год участники осваивают основы программирования на «Python», затем – промышленное программирование.

Проект рассчитан на молодых людей, которые хотят развиваться в сфере IT. Обучение ведут педагоги, прошедшие сертификацию в «Яндекс Лицее», которые помогают освоить сложные темы и закрепить их на практике.

Набор на первый год обучения закрыт: с тестированием успешно справились 16 северян. Сейчас они участвуют во втором туре конкурсного отбора, который завершится 3 октября.

Выпускники, успешно завершившие обучение в «Яндекс Лицее», получают до 10 дополнительных баллов при поступлении в МАУ.

Узнать всю дополнительную информацию можно на сайте.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553373/#&gid=1&pid=1