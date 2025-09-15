Мурманский арктический университет завершил приём заявок в образовательный проект «Яндекс Лицей»
На площадке Мурманского арктического университета завершился приём заявок в «Яндекс Лицей» – бесплатный образовательный проект для школьников и студентов колледжей от 13 до 20 лет.
Основной курс программы – это двухлетнее очное обучение: в первый год участники осваивают основы программирования на «Python», затем – промышленное программирование.
Проект рассчитан на молодых людей, которые хотят развиваться в сфере IT. Обучение ведут педагоги, прошедшие сертификацию в «Яндекс Лицее», которые помогают освоить сложные темы и закрепить их на практике.
Набор на первый год обучения закрыт: с тестированием успешно справились 16 северян. Сейчас они участвуют во втором туре конкурсного отбора, который завершится 3 октября.
Выпускники, успешно завершившие обучение в «Яндекс Лицее», получают до 10 дополнительных баллов при поступлении в МАУ.
Узнать всю дополнительную информацию можно на сайте.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553373/#&gid=1&pid=1