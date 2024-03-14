Мурманский балкерный терминал НТК прошёл проверку «Росморпорта» на соблюдение требований природоохранного законодательства

В Мурманском балкерном терминале НТК прошла проверка филиала ФГУП «Росморпорт» на соблюдение законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в области эксплуатации портовых гидротехнических сооружений при перевалке грузов.

Причалы №17, №18 и №19 находятся в ведении «Росморпорта» и сданы в аренду Мурманскому балкерному терминалу НТК. Такие проверки проходят раз в квартал и являются частью выполнения условий аренды.

Осмотр гидротехнических сооружений провели в составе делегации, в которую вошли – главный специалист Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» Екатерина Приймак, исполнительный директор МБТ «НТК» Евгений Гуляев, начальник отдела по охране окружающей среды и экологии МБТ Денис Рыбачук, а также начальники участков погрузки 17, 18 и 19 причалов.

Как отмечает пресс-служба «АО» ММТП», специалист «Росморпотра» осуществлял проверку в соответствии с широким перечнем вопросов и требований, который предусматривает комплексную оценку. В числе прочего был проведён осмотр подкрановых рельсов и кромки причалов на наличие остатков просыпей. Проинспектировали соблюдение требований разметки отбойных устройств, нанесения маркировок на швартовых тумбах и многое другое.

«Мурманский балкерный терминал имеет достаточный, как технический, так и организационный ресурс. Благодаря скоординированной работе на местах проверку мы прошли без замечаний» - сообщил начальник отдела по охране окружающей среды и экологии МБТ Денис Рыбачук.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254503%2Fwall-149919532_3730