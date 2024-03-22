Причины покупки квартиры в новостройке в ЯкутскеПраздник Севера – 2024: Мурманская область вновь примет всероссийские соревнования по зимним видам парусного спорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.03.24 13:35

Мурманский балкерный терминал НТК прошёл проверку «Росморпорта» на соблюдение требований природоохранного законодательства

В Мурманском балкерном терминале НТК прошла проверка филиала ФГУП «Росморпорт» на соблюдение законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в области эксплуатации портовых гидротехнических сооружений при перевалке грузов.

Причалы №17, №18 и №19 находятся в ведении «Росморпорта» и сданы в аренду Мурманскому балкерному терминалу НТК. Такие проверки проходят раз в квартал и являются частью выполнения условий аренды.

Осмотр гидротехнических сооружений провели в составе делегации, в которую вошли – главный специалист Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» Екатерина Приймак, исполнительный директор МБТ НТК Евгений Гуляев, начальник отдела по охране окружающей среды и экологии МБТ Денис Рыбачук, а также начальники участков погрузки №№17, 18 и 19 причалов.

Специалист «Росморпотра» осуществлял проверку в соответствии с широким перечнем вопросов и требований, который предусматривает комплексную оценку. В числе прочего был проведён осмотр подкрановых рельсов и кромки причалов на наличие остатков просыпей. Проинспектировали соблюдение требований разметки отбойных устройств, нанесения маркировок на швартовых тумбах и многое другое.

«Мурманский балкерный терминал имеет достаточный, как технический, так и организационный ресурс. Благодаря скоординированной работе на местах проверку мы прошли без замечаний» - сообщил начальник отдела по охране окружающей среды и экологии МБТ Денис Рыбачук.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254633%2Falbum-149919532_00%2Frev

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Атомные ледоколы на службе России: экономика, наука и туризм
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:10«Тайны космоса». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Чтобы зарабатывать больше, надо повышать квалификацию или менять профессию-PRO Валюту (16+)Рубль слабеет вслед за нефтью и ухудшением внешней конъюнктуры-PRO Энергетику (18+)Энергетики Мурманской области готовят оборудование для работы в летний период-PRO ЖКХ (18+)Реновации ЗАТО: в Сафоново и Североморске-3 проведут модернизацию системы теплоснабжения-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит ряд налоговых вычетов по НДФЛ при формировании гражданами долгосрочных сбережений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика