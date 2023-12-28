Мурманский балкерный терминал НТК увеличил объёмы перевалки минеральных удобрений

2 млн 210 тысяч тонн минеральных удобрений – такой грузооборот установлен через причал №19 Мурманского балкерного терминала НТК по итогам 2023 года. По сравнению с предыдущим годом рост объёмов составил 210 тысяч тонн. Как отметили представители предприятия, подобных показателей не было за всю историю терминала.

«С одной стороны, в этом результате сказался рост мирового рынка этой номенклатуры грузов. С другой, начатая реконструкция комплекса по перевалки минеральных удобрений нашего предприятия уже дает свои результаты», - отметил исполнительный директор Мурманского балкерного терминала НТК Евгений Гуляев.

2023 год стал знаковым и для других участков терминала. Так на участке погрузочно-разгрузочных работ «Железорудный концентрат» были обработаны рекордные 9 судов типа CapeSize общим закрытым по коносаментам весом 908265 тонн железорудного концентрата. Не остался в стороне и участок погрузочно-разгрузочных работ «Апатит»: в июле 2023 комплекс достиг рекордного показателя по обработке подвижного состава - это 181 вагон груза минеральных удобрений в сутки.

ООО «Мурманский балкерный терминал» входит в Национальную транспортную компанию. Обеспечивает круглогодичное судоходство со всеми транспортно-логистическими центрами мира. Мощности порта ориентированы, прежде всего, на работу с минеральными удобрениями.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».