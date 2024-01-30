Мурманский балкерный терминал НТК вложит 1 млрд рублей в модернизацию причала №18

Причал №18 Мурманского балкерного терминала НТК ждёт масштабная реконструкция, об этом сообщил исполнительный директор ООО «Мурманский балкерный терминал» Евгений Гуляев.

В соответствии с утвержденной инвестиционной программой Национальной транспортной компании, запланирована установка новой, дополнительной судопогрузочной машины и двух конвейерных линий на морской грузовой фронт.

Технические и компоновочные решения нового оборудования активно обсуждаются, в первую очередь с отечественными производителями.

Общая стоимость реализации проекта реконструкции составит более 1 млрд рублей.

«Планируется, что вместе с уже проведенной на терминале реконструкцией железнодорожной горловины это даст значительное увеличение производственной мощности комплекса по перевалке апатитового концентрата», - сказал Евгений Гуляев.

Напомним, ООО «Мурманский балкерный терминал» и АО «Мурманский морской торговый порт» входят в Национальную транспортную компанию. Обеспечивает круглогодичное судоходство со всеми транспортно-логистическими центрами мира. Мощности порта ориентированы, прежде всего, на работу с минеральными удобрениями.

Фото предоставлено пресс-служб й АО «ММТП».