Мурманский балкерный терминал обновил рекорд по перевалке минеральных удобрений

Новый производственный рекорд установлен на причале №19 Мурманского балкерного терминала, входящего в Национальную транспортную компанию. Объём минеральных удобрений, перегруженных в порту за апрель, составил 231 тысячу тонн, что выше прежнего рекордного показателя, зафиксированного на отметке 220608 тонн в марте этого года. Таким образом, работники Мурманского балкерного терминала второй месяц подряд обновляют рекордные показатели.

Как поясняют в компании, увеличить объём переваленных минеральных удобрений АО «НТК» позволили долгосрочные партнерские отношения с основными российскими производителями минудобрений - компаниями «ФосАгро», «ЕвроХим» и «Акрон». Именно их продукция составила основную номенклатуру груза МБТ.

«В основе этих успехов - кропотливая и детальная проработка всех влияющих на конечный результат факторов: совершенствование технологии погрузки удобрений, оперативное реагирование на текущую обстановку не только в нашем порту, но и на железнодорожной сети в целом. К тому же мы значительно сократили сроки доставки грузов за счет ускорения оборота вагонов и оптимизации процедуры оформления документов. Компания работает как единый организм – и это позволяет достичь высоких результатов. Особое значение имеет взаимодействие с партнерами, прежде всего, с АО «РЖД», которые также готовы идти вперед», - отметил генеральный директор АО «НТК» Денис Илатовский.

Показательно, что также в апреле в ООО «МБТ» была достигнута новая рекордная отметка по интенсивности погрузки минеральных удобрений на судно. Он составила 14500 тонн в сутки при плановом показателе 7000 тонн в сутки. Отмеченный рост производительности является результатом работы в рамках программы, направленной на развитие Мурманского балкерного терминала со специализацией на удобрениях. Она предусматривает выстраивание эффективной транспортно-логистической цепи, совершенствование технологии погрузки удобрений и внедрение наилучших доступных технологий при их транспортировке.

Проект расширения мощности Мурманского балкерного терминала до 7 млн тонн, ориентированный на рост производства минеральных удобрений в стране, планируется реализовать до 2025 года.