«Мой зелёный город – мой уютный дом»Хаб вакансий хочет создать Роструд на базе системы «Работа в России»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)11.05.21 15:30

Мурманский балкерный терминал обновил рекорд по перевалке минеральных удобрений

Новый производственный рекорд установлен на причале №19 Мурманского балкерного терминала, входящего в Национальную транспортную компанию. Объём минеральных удобрений, перегруженных в порту за апрель, составил 231 тысячу тонн, что выше прежнего рекордного показателя, зафиксированного на отметке 220608 тонн в марте этого года. Таким образом, работники Мурманского балкерного терминала второй месяц подряд обновляют рекордные показатели.

Как поясняют в компании, увеличить объём переваленных минеральных удобрений АО «НТК» позволили долгосрочные партнерские отношения с основными российскими производителями минудобрений - компаниями «ФосАгро», «ЕвроХим» и «Акрон». Именно их продукция составила основную номенклатуру груза МБТ.

«В основе этих успехов - кропотливая и детальная проработка всех влияющих на конечный результат факторов: совершенствование технологии погрузки удобрений, оперативное реагирование на текущую обстановку не только в нашем порту, но и на железнодорожной сети в целом. К тому же мы значительно сократили сроки доставки грузов за счет ускорения оборота вагонов и оптимизации процедуры оформления документов. Компания работает как единый организм – и это позволяет достичь высоких результатов. Особое значение имеет взаимодействие с партнерами, прежде всего, с АО «РЖД», которые также готовы идти вперед», - отметил генеральный директор АО «НТК» Денис Илатовский.

Показательно, что также в апреле в ООО «МБТ» была достигнута новая рекордная отметка по интенсивности погрузки минеральных удобрений на судно. Он составила 14500 тонн в сутки при плановом показателе 7000 тонн в сутки. Отмеченный рост производительности является результатом работы в рамках программы, направленной на развитие Мурманского балкерного терминала со специализацией на удобрениях.  Она предусматривает выстраивание эффективной транспортно-логистической цепи, совершенствование технологии погрузки удобрений и внедрение наилучших доступных технологий при их транспортировке.

Проект расширения мощности Мурманского балкерного терминала до 7 млн тонн, ориентированный на рост производства минеральных удобрений в стране, планируется реализовать до 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В ближайшие 8-10 лет рынок труда неизбежно будет рынком зрелого соискателя - hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Антонина Викторовна Ф.
10.05.21 14:43
Прекрасно! Очень проникновенно.
Комментарий к новости:В День Победы по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт» в сквере перед Морским вокзалом прошла акция «Случайный вальс»
Олег К.
08.05.21 09:14
Спасибо за хороший анализ ситуации. Я его дополню: "Максимальную производительность труда имеют люди в возрасте 30-39 лет, считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Однако
Комментарий к новости:В ближайшие 8-10 лет рынок труда неизбежно будет рынком зрелого соискателя - hh.ru
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ
29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается увеличение цен на картофель и куриные яйца-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 50 копеек, доллар окреп почти на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)На период праздников работу Кольской АЭС обеспечат два энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 мая-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии предлагают запретить на территории Мурманской области продажу несовершеннолетним безалкогольных «энергетиков»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика