Мурманский балкерный терминал: от пробной отгрузки до экспорта на потоке

21 января Мурманский балкерный терминал завершил погрузку первой партии калия 2026 года — 35 тысяч тонн удобрений.

Как отмечает t.me/s/terminalmurmansk, в настоящее время судно движется в Южную Америку. Это начало регулярных в 2026 году экспортных операций по этому направлению, стартовавших после успешной пробной отгрузки в декабре прошлого года.

Тогда «Портовый Альянс» в условиях высокой загрузки портов Балтийского бассейна предложил производителю из центральной России надёжную альтернативу — маршрут через Мурманск.

«До конца января обработаем ещё одно судно: 35 тысяч тонн калия прямо сейчас грузят в МБТ», - сообщает пресс-служба компании.

Общий объем поставок за первый месяц работы с калием составит 70 тысяч тонн. В планах на 2026 год — погрузка 1,7 млн тонн калийных удобрений.

Фото: https://vk.com/wall-149919532_3791?z=photo-149919532_457254716%2F4de51499e18b60dc8b