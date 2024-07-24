Мурманский балкерный терминал планирует модернизацию судо-погрузочной машины

Мурманский балкерный терминал (МБТ, входит в АО «Портовый Альянс») объявил электронный аукцион на модернизацию судо-погрузочной машины 4.8.28.1500 (СПМ «Нева 1500») комплекса минеральных удобрений. Начальная (максимальная) цена договора составляет более 299,4 млн рублей, говорится в материалах единой информационной системы в сфере закупок.

Заявки на участие можно подать до 31 июля, итоги будут подведены 30 августа 2024 года.

Согласно материалам закупки, срок поставки — не более 230 календарных дней с момента заключения договора до момента ввода оборудования в эксплуатацию. Плановый период выполнения работ — 2024-2025 годы.

На первом этапе работ должно быть проведено обследование судо-погрузочной машины, на втором — её модернизация, включая модернизацию стреловой системы, электрической системы и электрооборудования.

С июля 2024 года управляющей организацией ООО «Мурманский балкерный терминал» (МБТ) является АО «Портовый Альянс», основные активы которого также включают Мурманский морской торговый порт (ММТП), Туапсинский балкерный терминал (ТБТ), «Дальтрансуголь» и «Малый порт» в Находке. Их совокупная мощность позволяет обрабатывать до 53 млн тонн грузов в год.

Мурманский балкерный терминал обеспечивает круглогодичное судоходство со всеми транспортно-логистическими центрами мира. Грузооборот МБТ за 2023 год увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим годом и превысил 4,8 млн тонн. Перевалка минеральных удобрений по итогам 2023 года составила 2,21 млн тонн (+10,5%).

Фото: https://vk.com/wall-14273164_881628?z=photo-14273164_457365684%2Falbum-14273164_00%2Frev