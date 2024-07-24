Стал известен рейтинг профессий с самой высокой и низкой конкуренцией среди соискателей в Мурманской области. Некоторые из профессий являются социально значимымиНа территории Мурманской области введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.07.24 13:00

Мурманский балкерный терминал планирует модернизацию судо-погрузочной машины

Мурманский балкерный терминал (МБТ, входит в АО «Портовый Альянс») объявил электронный аукцион на модернизацию судо-погрузочной машины 4.8.28.1500 (СПМ «Нева 1500») комплекса минеральных удобрений. Начальная (максимальная) цена договора составляет более 299,4 млн рублей, говорится в материалах единой информационной системы в сфере закупок.

Заявки на участие можно подать до 31 июля, итоги будут подведены 30 августа 2024 года.

Согласно материалам закупки, срок поставки — не более 230 календарных дней с момента заключения договора до момента ввода оборудования в эксплуатацию. Плановый период выполнения работ — 2024-2025 годы.

На первом этапе работ должно быть проведено обследование судо-погрузочной машины, на втором — её модернизация, включая модернизацию стреловой системы, электрической системы и электрооборудования.

С июля 2024 года управляющей организацией ООО «Мурманский балкерный терминал» (МБТ) является АО «Портовый Альянс», основные активы которого также включают Мурманский морской торговый порт (ММТП), Туапсинский балкерный терминал (ТБТ), «Дальтрансуголь» и «Малый порт» в Находке. Их совокупная мощность позволяет обрабатывать до 53 млн тонн грузов в год.

Мурманский балкерный терминал обеспечивает круглогодичное судоходство со всеми транспортно-логистическими центрами мира. Грузооборот МБТ за 2023 год увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим годом и превысил 4,8 млн тонн. Перевалка минеральных удобрений по итогам 2023 года составила 2,21 млн тонн (+10,5%).

Фото: https://vk.com/wall-14273164_881628?z=photo-14273164_457365684%2Falbum-14273164_00%2Frev

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто нужен работодателям в 2024 году: опытные мидлы или массовые джуны?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

В. Северный
24.07.24 10:22
Понравились фотографии 1, 2 и 7. Ульяна, пусть у Вас окно в этот Мир будет всегда открыто широко. Удачи!
Комментарий к новости:Эссе: моменты Заполярья, или Как я полюбила ловить мгновения
Давид Осипович
21.07.24 12:32
Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ...
Комментарий к новости:Судно проекта 03095 «Валентин Мантуров» прибыло в порт Мурманск для подготовки к промыслу
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Комментарий к новости:Численность населения Мурманской области на 1 мая 2024 года уменьшилась на 1,1 тысячи северян
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как оспорить увольнение «по статье»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире16:10«Русский след». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«SuperJob» назвал самые высокооплачиваемые вакансии июля в Мурманске-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, а вокруг американской валюты нарастают «медвежьи» настроения-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Владимир Путин подписал закон о совершенствовании господдержки бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика