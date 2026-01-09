Мурманский балкерный терминал принял первый в 2026 году эшелон с калийным удобрением

«Пока вся страна отдыхает — «МБТ» продолжает вахту, - сообщает пресс-служба Мурманского балкерного терминала. - Вагоны и суда прибывают по графику, а команда «МБТ» аккуратно выгружает минеральные удобрения и апатитовый концентрат на склады — «витамины для земли» уже ждут в разных точках планеты».

Мурманский балкерный терминал принял первый в 2026 году эшелон с 3,9 тысячи тонн калийных удобрений. «Это не просто первый эшелон года, это старт регулярных поставок нового стратегического груза от производителя из центральной России. Груз отправится морем точно по расписанию аграриям Латинской Америки», — говорится в сообщении.

