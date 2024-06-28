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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.24 14:10

Мурманский балкерный терминал принял участие в учениях таможенной службы по пресечению контрабандистов с радиационным грузом

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Федеральная таможенная служба России провела в портовой зоне Мурманска межведомственные командно-штабные учения по пресечению контрабанды ядерных и/или радиоактивных материалов (с признаками радиационной аварии) через таможенную границу в морском пункте пропуска.

Портовую территорию для учений выбрали не случайно. По разработанной легенде контрабандисты пытались провезти опасный груз в вагоне с минеральными удобрениями на территорию МБТ, чтобы потом перегрузить на морское судно и вывезти из России.

Основная задача отработать координацию всех заинтересованных ведомств и организацию при обнаружении радиационного инцидента. Учения проводились не первый раз. Каждый раз сценарий учений дорабатывается. В этом году это было еще и проникновение в зону особого режима, во время отработки радиационного инцидента представителей различных общественных организаций, целью которых было предать ненужный диссонанс произошедшему событию.

Мы ориентируемся на изменение геополитической обстановки. Мурманск сейчас достаточно критичен, потому что это единственный порт - связь с европейской частью. Мурманск — это выход в Атлантику, поэтому компрометация порта может нанести вред критической обстановке для России, - заявил начальник Главного управления информационных технологий ФТС России Владимир Скиба.

В учениях приняли участие специалисты ФТС России, Мурманской таможни и таможенных органов из пяти других регионов, Российской таможенной академии, МЧС России, МВД России, Пограничной службы ФСБ России, Роспотребназдора, Минздрава России, Минтранса России, ФМБА России и Госкорпорации «Росатом».

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255064%2Fwall-149919532_3986

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