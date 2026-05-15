Мурманская область. Арктика (16+)15.05.26 13:00

Мурманский балкерный терминал проводит погрузку первой партии калийных удобрений на крупнотоннажное судно класса «Панамакс»

Это важный шаг для терминала, так как переход на крупнотоннажный флот позволит увеличить размер судовых участников и снизить затраты на логистику на дальних маршрутах.

Как сообщает t.me/terminalmurmansk, объём партии — 70 тысяч тонн, груз из центральной России отправляется в Бразилию.

Раньше калий отгружали с причалов МБТ в основном на судах типа «Хэндисайз» и «Супрамакс» объёмом по 35–50 тысяч тонн. Теперь терминал работает с более мощным флотом, что открывает новые возможности для роста, отмечают на предприятии. Запуск работ с «Панамаксами» стал частью комплексного логистического решения, разработанного совместно с «Портовым Альянсом». В основе — эффективная работа подвижным составом по учёту встречных грузопотоков и увеличению объёма разовой отгрузки.

Как сообщает пресс-служба предприятия, перевалка калийных удобрений ведётся по отработанной технологии с возможностью одновременной погрузки в два трюма судна, что позволяет сократить время обработки флота и эффективнее использовать портовую технику и персонал. Возможность обработки «Панамаксов» позволяет терминалу удваивать объём разовой отгрузки удобрений, что снижает удельную стоимость морского фрахта на длинных плечах доставки и повышает глобальную конкурентоспособность российской продукции.

Логистическая схема доставки продукции из Центральной России в Мурманск базируется на интеграции встречных грузопотоков. Повторное вовлечение подвижного состава в оборот сразу после выгрузки на терминале снижает издержки на содержание вагонного парка. Такой подход позволяет МБТ совместно с партнёрами частично нивелировать высокую стоимость железнодорожной логистики за счёт максимальной эффективности использования инфраструктуры.

«Для нас особенно важно, что речь идёт не об отдельной операции, а о комплексной модели, где терминал и управляющая компания вместе с клиентом управляют всей цепочкой — от вагона до судна. Такой подход позволяет повышать эффективность логистики и формировать устойчивый спрос на Мурманск как на надежное экспортное направление для производителей минеральных удобрений, — отметил коммерческий директор «МБТ» Владислав Яковчук.

С января 2026 года терминал обслуживает регулярные экспортные поставки калийных удобрений российского производителя, ранее ориентировавшегося на порты Балтийского бассейна. В 2026 году «МБТ» планирует обработать 1,6 млн тонн калия. По итогам первого квартала терминал уже перевалил 397,7 тысячи тонн калийных удобрений.

 

Фото: https://t.me/terminalmurmansk/764

