Мурманский балкерный терминал загрузил 156 тысяч тонн железной руды с помощью новой технологии

Мурманский балкерный терминал (МБТ) обеспечил погрузку максимального на сегодня объёма железнорудного концентрата на одно судно. Кейпсайз «Ypsos» дедвейтом 176000 тонн получил 156960 тонн полезного груза.

Особенность в том, что максимально возможный объём был обеспечен с использованием комбинированной технологии погрузки. Вначале операция проводилась на причале №17, а в завершение кейпсайз был догружен на рейдовом перегрузочном комплексе в акватории Кольского залива.

Константин Огрин, руководитель производственной службы МБТ: «Впервые часть груза была отгружена на несамоходные баржи и при помощи буксиров доставлена на рейдовый перегрузочный комплекс, который недавно был введён в тестовую эксплуатацию. Там при помощи плавкрана обеспечивалась его перегрузка на балкер».

Особо отмечается роль судоходной компании «Маско», буксиры которой смогли выполнить уникальную на данный момент операцию оперативно и слаженно вместе со специалистами МБТ и Мурманского морского торгового порта (ММТП).

Напомним, МБТ наряду с ММТП, управляемые Национальной транспортной компанией (НТК), обеспечивают круглогодичное судоходство со всеми транспортно-логистическими центрами мира. НТК также осуществляет управление в качестве ЕИО (единоличного исполнительного органа) терминалами в Ванино (Хабаровский край), Туапсе (Краснодарский край) и универсального Малого порта в Находке. Компания ведет строительство самого крупного в стране терминала по перевалке минеральных удобрений в Усть-Луге (Ленинградская область).

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».