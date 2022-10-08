Мурманский «Банк земли» под строительство многоквартирных домов увеличился на 6 гектар

На очередном заседании регионального штаба по вопросам проведения анализа эффективности использования земельных участков был утверждён дополнительный перечень из 41 участка для строительства жилья общей площадью 60952 кв. метров.

«Под индивидуальную жилую застройку определено 39 земельных участков в Коле общей площадью 57658 кв. метров. Также земельный фонд пополнился 2 участками в Мурмашах для строительства многоквартирных домов, их площадь составила 3294 кв. метров. Теперь, с учётом новых выявленных участков, пригодных для жилищного строительства, Банк земли Кольского Заполярья составляет 100,6 га. К концу текущего года Банк земли планируется увеличить до 106 га», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Для свободного доступа к земельным участкам на Публичной кадастровой карте (ПКК) https://pkk.rosreestr.ru создан сервис «Земля для стройки». С его помощью граждане и инвесторы могут в режиме «онлайн» наглядно оценить и выбрать подходящие земельные участки для строительства жилья и отправить на рассмотрение заявку в уполномоченный орган о предоставлении участка.

«Расширение земельного фонда под жилищное строительство означает появление новых предложений на рынке активно растущего спроса на недвижимость в интересах граждан и инвесторов», - отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, на сегодняшний день под жилищное строительство на ПКК отражены земельные участки на территории таких муниципалитетов как Мурманск, Полярные Зори, Мончегорск, Кандалакша, Умба, Заполярный, Кола и Кольский район (Зеленоборск, Молочный и Мурмаши). Из них 67 - под ИЖС и 27 - под МКД. Для поиска подходящего участка на ПКК необходимо указать тип объекта «Жилищное строительство», далее в строке поиска ввести символы «51:*». После выбора нажать на ссылку «Подать обращение».