Мурманский «Банк Земли» пополнился новыми земельными участками

егиональный штаб по вопросам эффективности использования земельных участков в Мурманской области дополнительно выявил 16 земельных участков под жилищное строительство общей площадью 2,3 га.

«14 земельных участков определено под индивидуальную жилую застройку и 2 - под многоквартирные дома, все участки находятся в г.п. Никель Печенгского округа. На сегодняшний день «Банк Земли» Мурманской области составляет 114 земельных участков общей площадью 128,6 га. Участки расположены в Мурманске, Полярных Зорях, Мончегорске, а также Кандалакшском, Терском, Печенгском и Кольском районах», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Возможность построить на них жильё стала реальной в результате совместной работы органов государственной власти разных уровней по выявлению новых земель под строительство. Все участки отображены на публичной кадастровой карте https://pkk.rosreestr.ru и доступны для граждан и застройщиков. Для выбора участка в разделе «Жилищное строительство» нужно ввести 51*: и начать поиск. Система отобразит свободные земли в синем цвете.

«При выборе земельного участка на публичной кадастровой карте система предоставляет возможность направить обращение о своей заинтересованности в уполномоченный орган. На сегодняшний день в Минстрой поступило 34 обращения от заинтересованных лиц», - отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, единый информационный ресурс «Земля для стройки» на территории Кольского полуострова в первую очередь позволяет решить проблему эффективного использования земельных ресурсов в связи с масштабом территории и неравномерной плотностью населения.