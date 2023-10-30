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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.23 12:00

Мурманский бизнес стал чаще предлагать ежедневные зарплаты

Когда крайне необходимы деньги, на долгий процесс устройства на работу — отправку резюме, прохождение собеседований, получение необходимых справок — времени просто нет. В такой ситуации нужно обратить внимание на варианты в тех отраслях, где наблюдается дефицит кадров, советуют эксперты hh.ru: здесь не вы ищете работодателя, а работодатель ищет вас, и зачастую он готов договариваться с вами о размере и графике выплат: два раза в месяц, еженедельно или даже каждый день в конце смены.

В 2023 году в целом по стране работодатели указали, что готовы ежедневно выплачивать зарплату в 154 тысячах вакансий. Это на 107% больше, чем в 2022-ом. Число вакансий с еженедельной выплатой зарплаты за год также выросло на 106% до 180 тысяч предложений о работе – в целом по России. В Мурманской области ситуация аналогичная: число вакансий с возможностью получать зарплату каждый день за год выросло на 69%, с еженедельными выплатами – на 24%.

Работа на складе. Здесь острейшая нехватка сотрудников в логистической сфере, поэтому обратите внимание на следующие предложения:

сотрудник склада: до 57000 ₽ на руки.
Необходимый опыт: без опыта.
Специальные требования: желательно опыт работы на складе.
График оплаты: еженедельно.

Фасовщик интернет-заказов: от 58000 до 73000 ₽ на руки.
Необходимый опыт: без опыта.
Специальные требования: внимательность.

График оплаты: еженедельные выплаты.

Работа за рулём

Если у вас есть права на вождение легкового автомобиля, вы крайне востребованы на рынке. Кроме вакансий личного водителя и водителя такси, обязательно рассмотрите позицию водителя-курьера:

Водитель-курьер: от 7000 ₽ за смену.
Необходимый опыт: без опыта.
Требования: стаж вождения от 5 лет и статус самозанятого или ИП.
График оплаты: ежедневные, еженедельные выплаты.

Водитель-курьер на личном автомобиле: до 267000 ₽ на руки.
Необходимый опыт: без опыта.
Специальные требования: собственный автомобиль и права.
График оплаты: еженедельные выплаты

Стоит обратить внимание на сферу ввода данных. Здесь множество вакансий, для которых не нужно осваивать таможенное законодательство:

Обработчик электронных писем: от 60000 ₽.
Необходимый опыт: без опыта.
Специальные требования: наличие ПК или ноутбука с интернетом.
График оплаты: два раза в месяц.

Работа с людьми

Всегда востребованными остаются позиции тех, кто работает с клиентами:

Администратор: от 80000 ₽ на руки.
Необходимый опыт: без опыта.
Специальные требования: прохождение обучения и готовность работать в режиме многозадачности.

График оплаты: еженедельные выплаты

Менеджер по работе с клиентами: от 35000 до 40000 ₽ на руки.
Необходимый опыт: без опыта.
Специальные требования: наличие стабильного интернета, знание ПК.
График оплаты: еженедельные или 2 раза в месяц.

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