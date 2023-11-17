Мурманский бизнес стали чаще искать работников в преддверии зимы и новогодних праздников

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за месяц и выяснили, что у местных работодателей ещё сильнее вырос на новых работников. За октябрь число новых вакансий и рабочих мест в регионе выросло на 45% по сравнению с прошлым годом.

Аналитика рынка труда показывает, что за месяц мурманский бизнес разместил на hh.ru более 5000 вакансий, что на 45% больше, чем в 2022 году. Развивающийся кадровый дефицит заставляет бизнес становится всё более гибким. Так, местные работодатели стали чаще размещать вакансии для соискателей с инвалидностью: более 200 вакансий с возможностью инклюзии в Мурманской области за месяц, что на 35% прошлогодних показателей.

Лидерами по спросу у компаний в Мурманской области за последние 30 дней стали работники сферы инвестиций (+161% новых вакансий по сравнению с прошлым годом), высшего и среднего менеджмента (+143%), страхования (+99%), автобизнеса (+94%), рекламы и PR (88%).

Кроме того, в преддверии новогодних каникул местный ресторанный бизнес доукомплектовывает штаты и набирает больше официантов, поваров, хостес, администраторов, мойщиков посуды, курьеров: число вакансий в туризме и общепите выросло ещё на 86%.

Также у компаний в преддверии окончания года, подведения и итогов работы и нового годового планирования будущих проектов пользуются большим спросом специалисты из сферы добычи сырья (+76% новых рабочих мест по сравнению с прошлым годом), финансов и бухгалтерии (+68%). Востребованы работники из сферы домашнего персонала (+66%), транспорта и логистики (+62%).

В связи с тем, что у работодателей не спадает потребность в новых рабочих руках, а только крепнет, аналитики hh.ru прогнозируют, что у бизнеса может быть единственный возможный выход из ситуации острого дефицита: нанимать тех кандидатов, подбор которых ещё 2–3 года назад для компании был невозможен. К таким категориям, которые в ближайшее время могут начать пользоваться популярностью у работодателей станут: