Мурманский центр лечения бесплодия стал победителем всероссийского конкурса

Центр репродуктивных технологий «Эмбрилайф-Мурманск» стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» по итогам 2020 года. Вручение наград победителям прошло 14 декабря в рамках V Международного медицинского инвестиционного форума.

Награда стала результатом совместной работы правительства Мурманской области, Министерства здравоохранения, Перинатального центра ГОБУЗ МОКМЦ и Санкт-Петербургской клиники репродукции «Эмбрилайф».

Открытие специализированного центра лечения бесплодия на базе Перинатального центра Мурманска состоялось в июле 2020 года в рамках мероприятий стратегического плана «На Севере – жить.2030» с привлечением государственно-частных инвестиций. Сегодня центр «Эмбрилайф-Мурманск» работает ежедневно, 5 дней в неделю, организованы колл-центр, видео-конференц-связь со специалистами головного учреждения в Санкт-Петербурге с возможностью онлайн-консультирования пациентов. В центре используется современное медицинское оборудование и лекарственные препараты.

Ежемесячно проводится более 70 консультаций. Также ежемесячно организуется консультативный прием специалистами из Санкт-Петербурга: врачом акушером-гинекологом и врачом урологом. На него обращаются от 40 до 50 пациенток.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, за полтора года работы центра более 1000 женщин получили консультации по вопросам бесплодия, проведено 204 цикла ЭКО, эффективность циклов составила 42,3%.

Все консультации и циклы ЭКО проводятся в рамках обязательного медицинского страхования (бесплатно).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431382/#&gid=1&pid=1