Мурманский центр репродукции стал лучшим проектом ГЧП в стране в сфере здравоохранения

По итогам VIII Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» мурманский Центр инновационной эмбриологии и репродуктологии «Эмбрилайф» на всероссийском конкурсе признан лучшим инфраструктурным проектом на принципах государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Недавно в Москве прошла Российская неделя государственно-частного партнёрства. Этот форум проходит регулярно. И наш Центр инновационной эмбриологии и репродуктологии «Эмбрилайф», который мы открывали недавно, признан лучшим инфраструктурным проектом в рамках ГЧП в сфере здравоохранения, – отметил глава региона. – Поэтому всех коллег – министерство здравоохранения и Корпорацию развития области – с этим поздравляю».

Андрей Чибис добавил, что по итогам за 2020 год Мурманская область поднялась на 15 пунктов в итоговой оценке уровня развития ГЧП, и сегодня регион занимает 23 место среди всех субъектов.

В настоящее время реализуется 28 ГЧП-проектов в сфере туризма, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Среди них – модернизация теплоснабжения в Умбе, которая позволила посёлку полностью уйти от мазутозависимости, концессия с Ковдорским ГОКом также в сфере энергетики и ЖКХ. Кроме того, первое реализованное концессионное соглашение в сфере спорта в регионе – новая ледовая арена «Метеор» в Мурманске.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор подчеркнул, что сегодня одним из главных проектов в сфере государственно-частного партнёрства, который в том числе был представлен в Москве на Российской неделе ГЧП, является проект культурно-делового центра «Новый Мурманск» с созданием современного городского пространства для притяжения жителей и гостей в Мурманскую область. Его реализация начнётся уже в следующем году.