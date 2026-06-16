Мурманский Центр «Родина» получил серебряный диплом Союза архитекторов России в конкурсе проектов архитектурного наследия регионов

Подведены итоги деловой, выставочной и конкурсной программ IX Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие». Торжественная церемония награждения победителей прошла в Ростове-на-Дону.

На фестивале состоялись более 80 событий с участием порядка 150 экспертов в области сохранения архитектурно-градостроительного наследия. Специалисты поделились опытом сохранения, реставрации и приспособления памятников архитектуры, обсудили тенденции, инновационные подходы и проекты, которые сохраняют наследие России и развивают её города.

Как отмечает vk.com/murman_sever, Мурманская область отмечена серебряным дипломом за «Первый в России Центр научно-технологического творчества «Родина». Номинация – «Музейно-выставочные и общественные комплексы».

Напомним, этот центр был создан по инициативе губернатора Андрея Чибиса при поддержке компании «НОВАТЭК».

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457328315%2Fwall-120229555_122560