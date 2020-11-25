Мурманский центр социальной помощи семье и детям – победитель конкурса информационных материалов по продвижению общероссийского детского «телефона доверия»

Мурманский центр социальной помощи семье и детям вошёл в число победителей конкурса информационно-просветительских материалов по продвижению общероссийского детского «телефона доверия».

Учреждение было признано победителем в номинации «Лучший интерактивный просветительский продукт» среди региональных служб 28 субъектов РФ. Центр представил на конкурс квест «Маршрут доверия» – технологию организации детских мероприятий, включающую в себя различные задания с использованием декораций и музыкального сопровождения.

Всего в семи конкурсных номинациях приняли участие 129 региональных служб детского телефона доверия из 56 субъектов РФ.

Конкурс организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и приурочен к десятилетию деятельности общероссийского детского «телефона доверия».

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, единый общероссийский номер детского «телефона доверия» 8-800-2000-122 подключён к трём действующим «телефонам доверия» в социальных учреждениях Мурманска, Мончегорска и города Полярные Зори. «Горячая линия» обслуживает всю Мурманскую область, так как телефон является многофункциональным. С 2010 года – года начала деятельности службы – на детский «телефон доверия» поступило более 53 тысяч звонков.