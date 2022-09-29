Мурманский «Чебурашка» теряет друзей: по инициативе муниципалитета города Лулео депутаты горсовета областного центра разорвали побратимские связи

Сегодня Совет депутатов Мурманска на очередном заседании единогласно принял решение о прекращении побратимских связей с городом Лулео (Швеция). За прекращение побратимских отношений с Лулео проголосовали 24 депутата.

Как сообщила депутат горсовета Ольга Дзюба, данный вопрос был включён в повестку заседания в связи с письмом из муниципалитета Лулео от 19 августа о намерении разорвать побратимские связи, сообщает «Интерфакс».

По данным на сайте администрации Мурманска, побратимские отношения с Лулео были установлены 50 лет назад - в 1972 году.

Как сообщалось, в марте текущего года Мурманск по решению горсовета разорвал побратимские связи с городом Щецин (Польша), которые действовали с 1993 года.

В настоящее время у Мурманска десять городов-побратимов: финский Рованиеми с 1962 года, шведский Лулео и норвежский Тромсе с 1972 года, норвежский Вадсе с 1973 года, американский Джексонвилл с 1975 года, голландский Гронинген с 1989 года, исландский Акюрейри с 1994 года, турецкий Аланья и белорусский Минск с 2014 года, китайский Харбин с 2016 года. Названия всех этих городов нанесены на памятном знаке, которому горожане дали название «Чебурашка», он располагается в сквере напротив Мурманского областного краеведческого музея.

Фото: https://dorogami-dushi.ru/pamyatniki-murmanska/