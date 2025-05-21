Мурманский ЦНТИ, отметив 67-летие, завершает свою деятельность

17 мая Мурманский центр научно-технической информации – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, известный многим как Мурманский ЦНТИ, отметил 67 лет с момента своего образования. К большому сожалению, на этой вехе работа Мурманского ЦНТИ останавливается навсегда, к концу июня учреждение будет ликвидировано.

Как сообщается на vk.com/rea.murmansk, «все эти десятилетия мы гордились быть частью Мурманской области. Обеспечивали сбор, обработку и распространение научно-технической информации, оказывали услуги в сфере топливно-энергетического комплекса, информационно-справочного обслуживания, реализации образовательных программ, защиты результатов интеллектуальной деятельности. Успешно работала типография.

Результаты работы коллектива отмечены многочисленными дипломами, грамотами и благодарностями.

Для предприятий сферы топливно-энергетического комплекса, равно как и любых потребляющих энергоресурсы предприятий, мы всегда были готовы прийти на помощь в разработке схем теплоснабжения, программ энергосбережения, топливно-энергетических балансов, энергетических стратегий и по многим другим вопросам.

Через реализацию образовательных программ по самым востребованным направлениям и курсы повышения квалификации мы помогали профессионалам разных отраслей развивать свои навыки и умения, осваивать новые технологии и оставаться востребованными в меняющемся мире. Каждый ваш успех – это и наш вклад в развитие профессионального сообщества.

Специалисты Мурманского ЦНТИ всегда стояли на страже инноваций и авторских прав, помогая изобретателям, предпринимателям и творческим людям защищать свои идеи и внедрять их в производство. В эпоху стремительного преобразования и развития отраслей экономики и направлений хозяйствования, наши эксперты обеспечили регистрацию сотен патентов на изобретения и полезные модели, товарных знаков, разрешали сложные юридические вопросы, помогая инновационному и технологическому развитию Мурманской области. Особые слова благодарности изобретателям и новаторам за их смелые идеи.

Многие вывески, которые встречаются в городах региона, прошли через руки наших специалистов, став зарегистрированными товарными знаками и напоминая нам о значимости проделанной работы, вкладе в становление имиджа области и узнаваемости местных товаров и услуг не только на внутреннем рынке, но и далеко за его пределами.

Типография Мурманского ЦНТИ была основным поставщиком специализированной журнальной и бланочной продукции для всех сфер экономики региона, включая образование и культуру. Мы всегда стремились к качеству и оперативности в своей работе, что стало настоящим брендом на рынке полиграфических услуг Заполярья. Мы выпускали книги, брошюры, рекламные материалы и многое другое, помогая бизнесу и авторам доносить свою информацию до аудитории. Каждый отпечатанный тираж был для нас не просто заказом, а частичкой общего дела.

Мы неоднократно участвовали в Мурманском книжном салоне и книжной ярмарке, где представляли книги мурманских поэтов, писателей и публицистов, изданных нашей типографией. Среди них книги С.В. Гронского, В.М. Блинова, В.А. Сурядова, А.А. Алхимчикова, В.С. Маслова, В.Ф. Ушакова.

Благодаря многолетнему сотрудничеству с Фондом сохранения и поддержки культуры Севера «Варзуга» увидели свет книги о коренных малочисленных народах Севера и уникальные книги по краеведению Мурманской области Октябрины Вороновой, Аскольда Бажанова, Николая Харузина, Василия Алымова, Давида Золотарёва, Нины Афанасьевой, Ивана Матрёхина, Нади Фениной.

За годы работы постоянными гостями Мурманского ЦНТИ стали как жители региона, так и организации – от субъектов малого предпринимательства до реализующих крупнейшие в истории региона проекты экономического развития.

67 лет – целая эпоха. Мы прошли очень долгий и насыщенной событиями путь от узкоспециализированной организации до многопрофильного предприятия. Мы надеемся, что знания, опыт и результаты нашей работы останутся с вами и продолжат приносить пользу.

Благодарим каждого, кто стал частью нашей истории, за доверие, поддержку и совместные достижения. Долгое и тесное сотрудничество с вами было для нас поистине ценным опытом и возможностью профессионально расти и развиваться. Со многими из вас мы стали надёжными партнёрами и друзьями.

Желаем вам успехов!

С уважением и признательностью, коллектив Мурманского ЦНТИ».