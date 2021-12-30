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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.21 14:00

Мурманский ЦУР стал финалистом премии «Цифровые вершины-2021»

Оргкомитет премии «Цифровые Вершины 2021» подвёл итоги первого этапа конкурса IT-проектов для бизнеса и госуправления. В этом году на конкурс пришло 768 заявок – это рекорд за 6 лет существования премии. 

В номинации лучшего IT-решения для городов организаторы конкурса высоко оценили проект создания и внедрения «Единой цифровой платформы управления регионом» (ЕЦПУР), действующей на базе Центра управления регионом Мурманской области. Работа над проектом по созданию ЕЦПУР началась по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Разработчик Единой цифровой платформы – Министерство цифрового развития Мурманской области. Технологическим партнером выступила госкорпорация «Росатом» в лице АО «Русатом инфраструктурные решения». Одна из целей – повысить эффективность управления регионом с помощью современных информационно-аналитических технологий.

«С помощью этой системы правительство онлайн контролирует важнейшие направления: национальные проекты, дорожные карты по приоритетам губернатора, план «На Севере – Жить!», внутренние поручения губернатора и его заместителей по итогам выездных проверок в муниципалитеты, а также строительство объектов, ремонты дорог и благоустройство», – рассказала о проекте заместитель губернатора Мурманской области и министр цифрового развития региона Александра Никипелова.

Победители из числа финалистов будут определены в январе, в рамках работы «Гайдаровского форума».

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в сентябре 2021 года проект «Единой цифровой платформы управления регионом» (ЕЦПУР) стал призером всероссийского ежегодного конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп 2021».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433937/#&gid=1&pid=1

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