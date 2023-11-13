Мурманский Дом молодёжи собрал зрителей на зажигательную программу «Наш Джем»

Вчера на площадке мурманского ТРК молодёжные коллективы представили танцевальные направления на любой вкус: восточные танцы, хип-хоп, поинг, кей-поп.

Как сообщает администрация города Мурманска, Дом молодёжи - репетиционная и обучающая площадка для творческих мурманчан. Здесь занимаются 13 танцевальных и 11 музыкальных коллективов, в числе которых три кавер-группы, рок, рэп и инди-команды с авторским материалом.

Резиденты Дома молодёжи выступают на крупных городских мероприятиях, а также организуют собственные концерты.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26095&page=1