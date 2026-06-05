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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.26 13:30

Мурманский экопункт «Вторматик» обновил сразу два рекорда в мае: по объёму вторсырья и числу посетителей

Мурманский филиал АО «Ситиматик» подвёл итоги работы экопункта «Вторматик» в мае 2026 года.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», за последний месяц весны от северян принято 4227 кг вторичных материальных ресурсов. Этот показатель стал самым высоким с начала работы экопункта в текущем году: майский результат превысил апрельский на 1163 кг (+38%), а мартовский — более чем вдвое (+110%). Всего с января по май через экопункт «Вторматик» собрано 13850 кг утильсырья.

Растёт не только вес сданных материалов, но и число желающих сдавать отходы раздельно. В мае экопункт посетили 338 человек — это самый высокий показатель с начала года. Для сравнения: в апреле было 322 посетителя, в марте — 295, в феврале — 216, в январе — 159. Таким образом, за пять месяцев поток посетителей вырос более чем вдвое.

Лидером по объёмам среди принятых фракций в мае стала бумага — 2670 кг, что составляет 63% от всего объема за месяц. Картона собрано 1230 кг, микс бутылок ПЭТ — 237 кг, ПНД канистр — 28 кг, ПНД флаконов — 20 кг, белых бутылок ПЭТ — 35 кг, бутылок ПЭТ из-под масла — 7 кг. Таким образом, основу вторичного сырья, сдаваемого северянами в экопункт, по-прежнему формируют бумажные и картонные отходы.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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