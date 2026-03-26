Мурманский «Экотехнопарк» готов к весеннему паводку

Весной на территории «Экотехнопарка» в н.п. Междуречье реализуется комплекс противопаводковых мероприятий. В этом году в марте в Заполярье сохраняется положительная температура воздуха, вследствие чего уровень талых вод может повыситься ранее установленных сроков.

В целях предотвращения рисков, связанных с подтоплением зданий и сооружений, АО «Ситиматик» обеспечит установку дополнительных технических средств, позволяющих оперативно и эффективно откачивать паводковые воды. В распоряжении «Экотехнопарка» имеется 6 мотопомп, из которых 2 грязевые и 4 пожарные. Проведена проверка их готовности к эксплуатации. Специалисты расчистили отводные стоки, расположенные по периметру карт складирования отходов, и проверили системы ливневой канализации.

Кроме того, на территории предприятия организован постоянный контроль за уровнем талых вод и их отведением от зданий и иных объектов. График проведения противопаводковых мероприятий сформирован с учётом прогнозов метеорологической службы: интенсивное таяние снега в Мурманской области уже началось и продолжится в апреле, при этом максимальные показатели уровня воды в период половодья традиционно приходятся на первую половину мая.

За все время существования в Мурманской области концессионного объекта по обращению с твёрдыми коммунальными отходами нештатных ситуаций, связанных с подтоплением зданий и сооружений во время паводка, допущено не было.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».