Мурманский «Экотехнопарк» отгрузил на переработку крупную партию стеклянных отходов

27 тонн стеклянных отходов отправлено из Мурманской области в центр переработки стекла в Санкт-Петербург. В 2026 году это первая такая крупная партия вторсырья.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», через неделю планируется отгрузить дополнительно 30 тонн стекла в адрес ещё одного специализированного перерабатывающего предприятия в Ленинградской области.

Несмотря на значительные транспортные расходы, операции с этим видом вторсырья экономически оправданы. Высокий спрос на стеклобой в России держится с прошлого года. Его добавляют в шихту при производстве стекла. Из него изготавливают микроскопические стеклянные шарики, которые применяют в качестве добавок в дорожные краски для усиления светоотражения. Но большей частью стеклобой используется для производства строительных материалов: теплоизоляции, силикатного клея в качестве добавки к бетону и разного рода композитных, стеклокерамических панелей и плитки. А поскольку строительство как отрасль продолжает развиваться, можно говорить о том, что стекло будет находиться в топе востребованных переработчиками фракций ещё долгое время.

Стекло на предприятии начали отбирать после перерыва в 2024 году. Отрасли требовалось время для того, чтобы перестроить производственные процессы с учётом санкционного давления. Всего на производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО возможен отбор порядка 10 видов вторичных ресурсов. Технология производства, используемая на комплексе АО «Ситиматик», позволяет извлекать из отходов 4 вида ПЭТ-бутылок, флаконы и канистры ПНД, алюминиевые банки, а также лом черных металлов и картон. Все отобранные объёмы отправляются на специализированные заводы в другие российские регионы.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

