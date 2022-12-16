Мурманский «Экотехнопарк» получил новое оборудование для отпугивания птиц

Арсенал специалистов по орнитологическому обеспечению безопасности объекта захоронения Мурманского филиала АО «Ситиматик» пополнился биоакустическим оборудованием «Аэро-М4».

Преимущество нового устройства в его мобильности – весной конструкцию разместят на карте складирования отходов и будут управлять ей дистанционно. Оборудование позволит отпугивать птиц от объектов «Экотехнопарка» в Междуречье при помощи записанных криков их сородичей, которые предупреждают об опасности, звуков выстрелов и других неприятных шумов.

В то время, как в тёплые месяцы года прожорливые серебристые чайки почти круглосуточно атакуют мощности регоператора по обращению с ТКО в Междуречье, зимой птиц на территории «Экотехнопарка» существенно меньше – это преимущественно небольшие стаи голубей и ворон. Но и сейчас участки размещения «хвостов» сортировки, а также мусоросортировочный комплекс включены в ежедневный обход орнитологов с участием ястребов-тетеревятников, проживающих на объекте АО «Ситиматик» – Дарвина и Кассиопеи.

Как сообщаеет пресс-служба АО «Ситиматик», орнитологическую службу в «Экотехнопарке» Мурманской области создали осенью 2021 года. В ее задачи входит контроль за популяциями птиц на территории полигона ТКО. Пирующие на пищевых остатках стаи чаек и ворон представляют собой потенциальную угрозу жизни и здоровью, в первую очередь, самих сотрудников компании. Птичьи анклавы создают антисанитарную обстановку, загрязняя помётом административные здания, автотехнику и технологическое оборудование. Но чайки и вороны инстинктивно избегают мест, где охотится хищник, поэтому охрана объекта с помощью ястребов-тетеревятников – так называемая биорепеллентация – самый эффективный и экологический метод.

На помощь пернатым сотрудникам «Экотехнопарка» приходят вспомогательные средства, создающие шум и свет. Комплекс охранных мероприятий позволил многократно сократить популяцию диких птиц в окрестностях объекта – если летом 2021 года по оценкам экспертов в районе «Экотехнопарка» наблюдалось не меньше двух с половиной тысяч особей, то со временем их количество снизилось в несколько раз. Кроме того, чайки прекратили гнездиться вблизи полигона.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».