17 декабря стартует электричка «Лыжная стрела»15 декабря в Мурманске откроются традиционные ёлочные базары
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.12.22 14:30

Мурманский «Экотехнопарк» получил новое оборудование для отпугивания птиц

Арсенал специалистов по орнитологическому обеспечению безопасности объекта захоронения Мурманского филиала АО «Ситиматик» пополнился биоакустическим оборудованием «Аэро-М4».

Преимущество нового устройства в его мобильности – весной конструкцию разместят на карте складирования отходов и будут управлять ей дистанционно. Оборудование позволит отпугивать птиц от объектов «Экотехнопарка» в Междуречье при помощи записанных криков их сородичей, которые предупреждают об опасности, звуков выстрелов и других неприятных шумов.

В то время, как в тёплые месяцы года прожорливые серебристые чайки почти круглосуточно атакуют мощности регоператора по обращению с ТКО в Междуречье, зимой птиц на территории «Экотехнопарка» существенно меньше – это преимущественно небольшие стаи голубей и ворон. Но и сейчас участки размещения «хвостов» сортировки, а также мусоросортировочный комплекс включены в ежедневный обход орнитологов с участием ястребов-тетеревятников, проживающих на объекте АО «Ситиматик» – Дарвина и Кассиопеи.

Как сообщаеет пресс-служба АО «Ситиматик», орнитологическую службу в «Экотехнопарке» Мурманской области создали осенью 2021 года. В ее задачи входит контроль за популяциями птиц на территории полигона ТКО. Пирующие на пищевых остатках стаи чаек и ворон представляют собой потенциальную угрозу жизни и здоровью, в первую очередь, самих сотрудников компании. Птичьи анклавы создают антисанитарную обстановку, загрязняя помётом административные здания, автотехнику и технологическое оборудование. Но чайки и вороны инстинктивно избегают мест, где охотится хищник, поэтому охрана объекта с помощью ястребов-тетеревятников – так называемая биорепеллентация – самый эффективный и экологический метод.

На помощь пернатым сотрудникам «Экотехнопарка» приходят вспомогательные средства, создающие шум и свет. Комплекс охранных мероприятий позволил многократно сократить популяцию диких птиц в окрестностях объекта – если летом 2021 года по оценкам экспертов в районе «Экотехнопарка» наблюдалось не меньше двух с половиной тысяч особей, то со временем их количество снизилось в несколько раз. Кроме того, чайки прекратили гнездиться вблизи полигона.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как изменился рынок труда после начала спецоперации
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Валентин Петров
11.12.22 17:01
13- ым художником, принявшим участие в создании эконом, стал Валентин Петров, творческий псевдоним #VALCHENTO.))
Комментарий к новости:В рамках Всероссийского общественного проекта «Чистая Арктика» в Мурманске появился уникальный арт-объект
Твой брат с запада
09.12.22 16:24
Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
Алексей Казанов
08.12.22 09:40
Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области: на капусте теряем, а на соли экономим-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 33 копейки, доллар укрепился почти на 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Обновлено оборудование на 46-й котельной в Североморске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 января 2023 года в России в рамках расширенного неонатального скрининга новорождённых будет проводиться обследование на 36 врождённых и наследственных заболеваний
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Каждый десятый трудящийся житель СЗФО не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика