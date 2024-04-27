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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.24 15:30

Мурманский «Экотехнопарк» посетили представители Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия

Представители Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия изучали организацию системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области.

В рамках рабочего визита специалисты Минприроды посетили «Экотехнопарк» Мурманской области, расположенный в н.п. Муждуречье.

В Карелии подобных объектов пока нет. Ознакомление с опытом работы, накопленным в соседних регионах, всегда позволяет эффективно решить задачи, обозначенные в нацпроекте «Экология».

За последние пять лет Мурманская область неоднократно входила в десятку субъектов с наиболее высокими показателями в сфере обращения с ТКО. Во многом такая оценка деятельности регоператора в Заполярье обеспечена реализацией АО «Ситиматик» крупнейшего в Арктической зоне России инфраструктурного проекта в сфере обращения с бытовыми отходами. Полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год и мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровске и ЗАТО г. Североморск появились в северной технологической зоне в соответствии с концессионным соглашением, заключенным между правительством Мурманской области и АО «Ситиматик» в 2019 году. Общий объём инвестиций АО «Ситиматик» в создание инфраструктуры составил более 1,8 млрд рублей.

Существующая система обращения с ТКО позволяет транспортировать на территорию «Экотехнопарка» отходы из центральных и северных районов региона. Согласно территориальной схеме обращения с отходами, объём вывозимых ТКО ежегодно составляет более 300 тысяч тонн. Все поступающие в «Экотехнопарк» отходы проходят сортировку, при этом часть из них отправляется на дальнейшую переработку, что позволяет снижать нагрузку на окружающую среду.

Так называемые «хвосты» сортировки размещаются с соблюдением всех экологических требований на специальных технологических участках. Безопасное размещение отходов, не подлежащих переработке, – это одна из основных задач работы регоператора. В будущем полигон ТКО будет состоять из 7 карт, которые постепенно построят и введут в эксплуатацию.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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