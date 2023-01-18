Мурманский «Экотехнопарк» посетили представители регоператора Коми

Мурманский филиал АО «Ситиматик» поделился опытом с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Республике Коми, представители которого посетили «Экотехнопарк» в н.п. Междуречье.

В Коми только готовятся к строительству подобных объектов. Знакомство с опытом работы других регионов в этом направлении позволит перенять успешные практики и ускорить реализацию запланированного – в соответствии с нацпроектом «Экология», к 2024 году в республике 36% отходов должно уходить на переработку.

За последние несколько лет Мурманская область добилась ощутимых результатов в сфере обращения с ТКО – по итогам 2022 года регион вновь вошел в десятку субъектов с наиболее высокими показателями. Во многом высокая оценка деятельности регоператора в Заполярье обеспечена реализацией крупнейшего в Арктической зоне России инфраструктурного проекта в сфере обращения с бытовыми отходами. Полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год и мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровске и ЗАТО г. Североморск появились в северной технологической зоне в соответствии с концессионным соглашением, заключенным между правительством Мурманской области и АО «Ситиматик» в 2019 году. Общий объем инвестиций АО «Ситиматик» в создание инфраструктуры составил более 1,8 млрд рублей.

Существующая система обращения с ТКО позволяет транспортировать на территорию «Экотехнопарка» отходы из центральных и северных районов региона. Согласно территориальной схеме по обращению с отходами, объём вывозимых ТКО ежегодно составляет более 300 тысяч тонн. Более 50% поступающих в «Экотехнопарк» отходов проходят сортировку, при этом часть из них отправляется на дальнейшую переработку, что позволяет снижать нагрузку на окружающую среду.

Так называемые «хвосты» сортировки размещаются с соблюдением всех экологических требований на специальных технологических участках «Экотехнопарка». 1-ю карту складирования отходов уже подготовили к консервации, следующим шагом станет пересыпка «хвостов» сортировки грунтом, после чего на объекте начнутся работы по рекультивации. Безопасное размещение отходов, не подлежащих переработке – одна из основных задач работы регоператора. В будущем полигон ТКО будет состоять из 7 карт, которые постепенно построят и введут в эксплуатацию.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».