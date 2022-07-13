Мурманский «Экотехнопарк» принял на сортировку максимальный объём ТКО

В июне на сортировку в «Экотехнопарк» в Междуречье поступил максимальный объём твёрдых коммунальных отходов (ТКО) за первое полугодие 2022 года – более 12 тысяч тонн. По сравнению с данными за январь этот показатель вырос вдвое. Всего за 6 месяцев текущего года на сортировку в «Экотехнопарк» направили почти 51 тысячу тонн ТКО.

Технология производства, используемая на мусоросортировочном комплексе, позволяет извлекать из отходов 4 вида ПЭТ-бутылок, флаконы ПНД, ПВД и канистры ПНД, а также несколько видов плёнки высокого и низкого давления.

В структуре вторресурсов традиционно преобладают пластиковые бутылки. Они не только составляют примерно половину всего объёма отходов, но и пользуются наибольшим спросом у предприятий-переработчиков. За первое полугодие реализовано более 175 тонн ПЭТ-бутылок. За ними по востребованности следуют алюминиевые банки и лом чёрных металлов. Поскольку в регионе практически нет предприятий, способных перерабатывать ВМР в промышленных масштабах, всё вторсырьё отправляется на специализированные заводы в другие российские регионы.

В соответствии с концессионным соглашением, заключенным между правительством Мурманской области и АО «Ситиматик», на мусоросортировочном комплексе предусмотрен отбор вторичных материальных ресурсов в размере не менее 15% от всех поступающих ТКО. Сортировка существенно снижает нагрузку на карту складирования отходов полигона и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры в северной технологической зоне Мурманской области, сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: АО «Ситиматик».