Мурманский экскурсовод Олег Мягков – в числе лучших на международном конкурсе «Проводники смыслов»

Специалист областного краеведческого музея Олег Мягков стал единственным победителем от нашего региона. Он вошёл в число 350 финалистов из более чем 5500 заявок от аттестованных гидов, музейных работников, краеведов и юных авторов из России, Беларуси, Абхазии и Южной Осетии.

В начале июля состоялся очный этап с насыщенной образовательной программой: углубленные модули; индивидуальная доработка проектов с наставниками и экспертами; групповые сессии по созданию универсальной методологии разработки экскурсий.

Северянин отметил, что полученный опыт будет воплощён в новых проектах музея.

Поддержка и развитие музейной сферы региона – важное направление народной программы «На Севере – жить!». В этом году в Кольском Заполярье отмечают 100-летие музейного дела.

Фото (пресс-служба конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы»): https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457328941%2Fwall-120229555_123466