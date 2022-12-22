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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.22 14:00

Мурманский экспортёр представляет продукцию на международной выставке морского оборудования в Турции

Экспортёр скоростных маломерных судов ООО «Арктика» при содействии Центра поддержки экспорта Мурманской области представляет регион на Международной выставке оборудования и аксессуаров для морских судов и яхт «CNR EurasiaBoatShow 2022» в городе Стамбуле.

Это вторая по величине в мире выставка по такому профилю и единственное в Турции лодочное шоу. Мероприятие посещают десятки тысяч гостей – любителей парусного спорта.

«Выставка идёт полным ходом. На выходных посетителей было побольше, в будни поменьше. Мы уже успели провести переговоры с представителями Израиля, Европы, Турции. Надеемся на новые контракты», – рассказал директор ООО «Арктика» Сергей Никольский.

ООО «Арктика» – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортёр года» в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» в 2020 году и бронзовый призер в этой же номинации в 2022 году. Компания делает лодки из сверхпрочного пластика и продаёт как в России, так и за рубежом.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, наладить связи с иностранными партнёрами производителю помогают в Центре поддержки экспорта Мурманской области. Знакомство с ним состоялось в 2019 году. Тогда производитель лодок при поддержке Центра принял участие в международной выставке «НЕВА-2019» в Санкт-Петербурге. Кроме того, ему помогли найти логистические компании, которые занимаются перевозкой маломерных судов на экспорт.

По словам директора ООО «Арктика» Сергея Никольского, неоценимой помощью стали переводы договоров, коммерческих предложений и презентационных материалов на иностранные языки, создание англоязычного сайта.

Участие ООО «Арктика» в международной выставке реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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