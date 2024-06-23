Мурманский фестиваль «Капитан Грэй» вошёл в шорт-лист литературной премии имени Бажова

Мурманский межрегиональный литературный молодёжный фестиваль-форум «Капитан Грэй» вошёл в шорт-лист общенациональной литературной премии имени П.П. Бажова в номинации «Польза дела» для культурных творческих проектов.

Литературная премия имени П.П. Бажова учреждена в 1999 году для стимулирования литературной деятельности в русле заложенных им традиций. Ежегодно этой международной премией отмечаются лучшие писатели, а также лучшие проекты в сфере литературы.

«Капитан Грэй» – крупнейший на Северо-Западе регулярный литературный фестиваль. Ежегодно на него поступают заявки от почти тысячи участников со всей России и других стран, а по итогам работы жюри в Мурманске собираются более сотни начинающих и опытных писателей для обучения, общения и выступлений, гости отправляются на экскурсии по области. Фестиваль проводит Мурманское отделение Союза писателей России при поддержке областного минкульта.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в этом году «Капитан Грэй» пройдёт с 26 по 29 сентября в Мурманске уже в 14-й раз. В программе – творческие мастерские, семинары и мастер-классы, экскурсии по Мурманску и Русской Арктике, выступления крупных писателей, критиков, издателей и многое другое. Самых ярких и талантливых участников ждут публикации в журналах и рекомендации на другие мероприятия крупнейшего в стране Содружества литературных фестивалей России.

Заявки на фестиваль принимаются до 31 июля в официальной группе фестиваля.

Фото: https://gov-murman.ru