Мурманский филармонический оркестр открыл новый сезон

Это была долгожданная встреча: музыканты со своей любимой публикой, а публика — с любимыми музыкантами.

51-й сезон коллектив Мурманского филармонического оркестра начинает обновлённым. В него вошли блестящие молодые артисты, выпускники Петрозаводской консерватории им. А.К. Глазунова: Илья Досяк (виолончель), Ольга Курмангалиева (скрипка) и Николай Шныриков (контрабас).

В этот вечер за дирижёрский пульт впервые встал харизматичный и яркий Антон Шабуров.

В программе концерта — настоящие жемчужины классической музыки: первое отделение погрузило слушателей в мир романтизма и изящных форм с симфонией Мендельсона, сюитой Нильсена и бесподобной «Серенадой» Калинникова. Маэстро Шабуров добился филигранной огранки каждой ноты и брамсовского масштаба эмоций.

Второе отделение перенесло зал во Францию. Концерт Шоссона в исполнении Геннадия Акинфина (скрипка) и Элеоноры Карпуховой (фортепиано) — это 45 минут полного погружения в атмосферу импрессионизма. Солисты и оркестр продемонстрировали удивительный ансамблевый унисон и высочайший уровень мастерства.

