Мурманский филармонический оркестр отметит юбилей исполнением «Пиковой дамы» Чайковского

15 декабря областная филармония приглашает на одно из самых ярких событий нынешнего музыкального сезона - концертное исполнение лучшей русской оперы из всех, что когда-либо были написаны и воплощены на сцене.

В представлении к 25-летию оркестра примут участие солисты ведущих столичных оперных театров, Камерный хор «AMADEUS» под руководством Валерия Иванова. Дирижёр-постановщик, известный российский музыкант Андрей Рейн.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, мурманчанам и гостям города представляется возможность насладиться музыкой и драматургией Чайковского, неподдельными чувствами и эмоциями героев, загадками и особенной петербургской атмосферой оперы.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281179%2Falbum-139605315_00%2Frev