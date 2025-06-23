Мурманский филиал АО «Ситиматик» фиксирует снижение числа должников за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами

В целом по состоянию на 1 июня текущего года их количество по всей Мурманской области составило 94005 шт. За год показатель снизился на 4,1%.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО Ситиматик», первым шагом по работе с теми, кто по разным причинам не платит за услугу по обращению с ТКО, является рассылка досудебных претензий. Если не последовало никаких действий, специалисты мурманского регоператора через суд получают исполнительные листы или судебные приказы и взыскивают долг принудительно. К сумме долга дополнительно придётся оплатить госпошлину и исполнительный сбор.

Чтобы урегулировать проблему задолженности в досудебном порядке, следует в кратчайшие сроки её оплатить, либо обратиться для выработки совместного решения вопроса к специалистам Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО Ситиматик».