Мурманский филиал АО «Ситиматик» намерен создать инфраструктуру для переработки отходов на юге области

АО «Ситиматик» намерен развивать в Мурманской области инфраструктуру для глубокой переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), в связи с чем в южной части Кольского полуострова предлагается создать новый «Экотехнопарк». Об этих планах представители компании рассказали на состоявшейся в Мурманске экологической конференции «Public Talk: Экология. Разумное потребление». Она проходила в Информационном центре по атомной энергии на борту первого в мире атомного ледокола «Ленин».

Мурманская область второй год находится в лидерах по проведению реформы в отрасли обращения с отходами. Во многом это стало возможным благодаря эффективной подготовке к запуску реформы. В соответствии с концессионным соглашением между Правительством Мурманской области и АО «Ситиматик» в 2019 году в северной технологической зоне были созданы полигон твёрдых коммунальных отходов в Междуречье, мусоросортировочный комплекс и мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровске и ЗАТО г. Североморск. Имеющиеся мощности позволили снизить объёмы ТКО, подлежащих захоронению, до 73%, что почти в два раза превышает целевые показатели нацпроекта «Экология». При этом более 50% твёрдых коммунальных отходов в Заполярье направляется на обработку (сортировку).

Всего на производственных площадках «Экотехнопарка» в Междуречье из общей массы поступающих ТКО извлекается 10 видов вторсырья, востребованного переработчиками. Чаще всего Мурманский филиал АО «Ситиматик» отправляет полезные фракции на специализированные заводы в другие российские регионы, ближайший из которых находится на расстоянии не менее 1500 км. Чтобы решить эту «логистическую» задачу, АО «Ситиматик» вместе с теплоэнергетическими предприятиями региона уже разработало программу перевода некоторых небольших котельных на RDF-топливо (твёрдое топливо, полученное из отходов).

Кроме того, АО «Ситиматик» намерено в ближайшее время предложить правительству региона ещё один инфраструктурный проект для реализации в южной технологической зоне Кольского полуострова. Он не только обеспечит выполнение целевых показателей национального проекта «Экология», но и позволит увеличить количество отбираемых для вторичного использования фракций за счет производства так называемого «техногрунта».

Также АО «Ситиматик» уже приступило к практической реализации в Мурманской области масштабного проекта, который позволит полностью очистить регион от старых автомобильных шин. Сейчас на территории «Экотехнопарка» ведётся монтаж производственной площадки и, в частности, линии переработки изношенных автомобильных шин в резиновую крошку диаметром от 0,1 до 6 мм. Резиновая крошка является товарным продуктом – её принимают на предприятиях, производящих строительные материалы. Однако в АО «Ситиматик» принято решение использовать крошку для нужд Мурманской области. Готовую продукцию можно будет применять при благоустройстве общественных, строительстве детских и спортивных площадок.

Фото предоставлено АО «Ситиматик».