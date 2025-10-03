Мурманский филиал АО «Ситиматик» оказал помощь благотворительной организации «Созвездие друзей»

Мурманский филиал АО «Ситиматик» помог автономной некоммерческой организации «Созвездие друзей» привести в порядок территорию приюта для безнадзорных животных. В «Экотехнопарке» приняли для безопасной утилизации более 15 тонн крупногабаритного мусора с участка земли, на котором расположен приют.

С поддержкой регоператора общественники смогли улучшить условия содержания животных. «Благодаря вашей помощи мы получили возможность продолжать работу и заботиться о наших подопечных», – отметили в организации.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», их коллектив регулярно принимает непосредственное участие в мероприятиях, которые организуют волонтёры и экоактивисты. Речь и о масштабных весенних субботниках на территории региона, традиционных летних акциях по очистке тундры, различных фестивалях и акциях благотворительных организаций. В таких случаях мусор вывозится на безвозмездной основе. И это тот вклад, который делает регоператор в благополучие и процветание региона.

На маршрутах транспортирования ТКО на всей территории Мурманской области задействованы более 300 водителей и экспедиторов, свыше 120 единиц специализированной техники, в том числе современные мусоровозы, отличающиеся большой вместимостью, хорошим коэффициентом сжатия и способностью работать в сложных погодных условиях.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».