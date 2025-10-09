Мурманский филиал АО «Ситиматик» определил рекордсменов акции «БумБатл»

Три северянки стали рекордсменами по сдаче макулатуры в рамках акции «БумБатл».

В первом случае жительница областного центра принесла в пункт приёма вторсырья «Вторматик» АО «Ситиматик» в Мурманске 60 кг бумаги. Во втором – 18 кг бумаги. И, наконец, ещё одна жительница областного центра принесла и сдала в рамках акции 18 кг картона. Все они получили призы за поддержку инициативы – билеты в филармонию, драматический театр, а также в художественный музей.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в этом году акция «БумБатл» проходит в новом формате: теперь сдать макулатуру можно в любое время года. Участие могут принять все желающие. По словам министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова, волонтёрские акции по сбору вторсырья – это возможность объединить усилия, показать пример и вдохновить других. Такие проекты, как «БумБатл», устанавливают новые стандарты потребления, в которых переработка становится нормой.

«БумБатл» проводится по всей России. Ключевой критерий активности – количество собранной макулатуры, дополнительный формат – конкурс креативных постов в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Результаты индивидуальных соревнований среди участников и семей, а также итоги конкурса креативных постов объявляют весной, летом, осенью и зимой, а итоги командного и регионального зачетов подведут в марте 2026 года.

В Мурманске макулатуру принимают в том числе на Кольском проспекте, 51, в пункте «Вторматик», ориентир – автостоянка. Экопункт работает со вторника по субботу с 11.00 до 18.42, воскресенье, понедельник — выходные.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».