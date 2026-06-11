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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.26 13:30

Мурманский филиал АО «Ситиматик» поддерживает месячник по уборке территорий «Зелёная весна»

До 30 июня в Заполярье проходит ежегодный Всероссийский субботник «Зелёная весна». Жители региона активно наводят порядок в городах и посёлках. Поддержку северянам оказывают коммунальные службы и Мурманский филиал АО «Ситиматик», который организует вывоз собранных твердых коммунальных отходов (ТКО) при условии их складирования на площадках, внесенных в реестр мест накопления ТКО и учтенных в региональной территориальной схеме обращения с отходами.

Как отмечает региональный оператор, для жителей многоквартирных домов вывоз отходов после субботника будет бесплатным. Чтобы не заставлять контейнерные площадки, Мурманский филиал АО «Ситиматик» просит участников складывать мусор только в специально отведённых местах, включённых в реестр, — оттуда его оперативно вывезут. Собранные ТКО должны быть упакованы в мешки, чтобы предотвратить разлёт мелких фракций.

Северянам также рекомендуют собирать пластик, стекло и макулатуру раздельно, в разные мешки, и выносить их в баки для вторсырья. Даже оставленные рядом с контейнерной площадкой в Мурманске такие мешки позже помогут при сортировке в «Экотехнопарке» в Междуречье.

Лампочки и батарейки нужно собирать отдельно и передавать лицензированному переработчику опасных отходов. В Мурманске, например, использованные элементы питания принимают в специальные боксы, установленные в магазинах федеральных сетей.

На контейнерных площадках запрещено оставлять строительные отходы (бетон, кирпич, гипсокартон, панели, доски, бревна, строительные смеси, остатки красок, лаков, клеев, герметиков), автомобильные шины, отходы от зеленых насаждений (ветки, листья, древесные опилки), спиленные стволы деревьев, а также медицинские и промышленные отходы. Вывоз таких отходов региональный оператор по обращению с ТКО обеспечить не может.

Мурманский филиал АО «Ситиматик» напоминает: выбрасывать мусор вдоль дорог, в лесу или у водоемов недопустимо. Отходы вывозятся только с тех территорий, где субботники официально согласованы.

Для оперативной организации вывоза отходов регоператор просит заранее сообщать о времени и месте проведения мероприятий в рамках «Зеленой весны» по телефону «горячей линии» 8 800 -707-13-71 (с понедельника по субботу).

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик». 

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