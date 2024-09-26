Зумеры: чем отличается молодое поколение от всех остальных и как меняет мурманский рынок трудаПравительство региона сложило свои полномочия перед вступившим в должность губернатором Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.09.24 15:30

Мурманский филиал АО «Ситиматик» получил комплексное экологическое разрешение

Это событие является важным для всего региона и подтверждает соответствие работы предприятия – «Экотехнопарка» в н.п. Междуречье Мурманской области – высоким стандартам экологической безопасности.

Так компания исполнила требования федерального законодательства, согласно которым объекты первой категории воздействия на окружающую среду обязаны получить разрешение до 1 января 2025 года.

Как сообщает пресс-служба компании, комплексное экологическое разрешение представляет собой сложный документ, который включает в себя различные аспекты экологической политики и контроля. Филиал успешно прошёл проверку соответствия всем необходимым критериям, установленным федеральным законом «Об охране окружающей среды». Получение разрешения требует регулярного мониторинга и отчётности, что гарантирует соблюдение строгих норм и стандартов в области охраны природы. Разрешение позволит филиалу осуществлять обработку и размещение твёрдых коммунальных отходов в течение семи лет в полном соответствии с действующим законодательством.

Напомним, крупнейший в Арктической зоне России инфраструктурный проект в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами стартовал в Мурманской области 2019 году. В регионе были созданы полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год и мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровске и ЗАТО г. Североморске. Общий объём инвестиций АО «Ситиматик» в создание инфраструктуры составил более 1,8 млрд рублей.

Все поступающие в «Экотехнопарк» отходы проходят сортировку.  Доля того, что подлежит захоронению, соответствует целевым показателям нацпроекта «Экология». Полезные фракции, то есть вторичные ресурсы, выделенные в результате сортировки, направляются на переработку в другие регионы страны.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис подписал соглашение с ГТЛК и Росрыболовством по строительству в Мурманской области судоремонтного кластера
Игорь Витальевич
20.09.24 11:51
Мой сын служит по контракту старшим водителем в.ч 72180 44 корпус, 23 саперного батальона, возит ДРГ за ленточку и вывозит 200 и 300 с линии соприкосновения. Мы ему купили своими силами детектор дрон
Комментарий к новости:Общественная приёмная Минобороны по Северному флоту перешла на дистанционную работу
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Директор магазина может зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц в Мурманске – «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться, курс доллара США умеренно опускается относительно евро и фунта стерлингов-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Ростинском шоссе Мурманска завершён этап реконструкции участка магистральных теплосетей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Спикер областной Думы Сергей Дубовой провёл встречу с депутатом Государственной Думы ФС РФ Евгением Фёдоровым
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика