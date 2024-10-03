Мурманский филиал АО «Ситиматик» получил комплексное экологическое разрешение

Это событие подтверждает соответствие работы предприятия – Экотехнопарка в Междуречье Мурманской области – высоким стандартам экологической безопасности.

Компания исполнила требования федерального законодательства, согласно которым объекты первой категории воздействия на окружающую среду обязаны получить разрешение до 1 января 2025 года.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, комплексное экологическое разрешение представляет собой сложный документ, который включает в себя различные аспекты экологической политики и контроля. Филиал успешно прошёл проверку соответствия всем необходимым критериям, установленным федеральным законом «Об охране окружающей среды». Получение разрешения требует регулярного мониторинга и отчётности, что гарантирует соблюдение строгих норм и стандартов в области охраны природы. Разрешение позволит филиалу осуществлять обработку и размещение твёрдых коммунальных отходов в течение семи лет в полном соответствии с действующим законодательством.

Крупнейший в Арктической зоне России инфраструктурный проект в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами стартовал в Мурманской области в 2019 году. В регионе были созданы полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год и мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск. Общий объём инвестиций АО «Ситиматик» в создание инфраструктуры составил более 1,8 млрд рублей.

Все поступающие в «Экотехнопарк» отходы проходят сортировку. Доля того, что подлежит захоронению, соответствует целевым показателям нацпроекта «Экология». Полезные фракции, то есть вторичные ресурсы, выделенные в результате сортировки, направляются на переработку в другие регионы страны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/